Castel Madama. Enpa. Giustizia per Cucciolone, accalappiato “stile far west” e morto in canile

AgenPress – Quello che è successo a questo povero angelo è una vergogna.. Cucciolone era un cane anziano ma stava bene!

A quanto risulterebbe dalle prime ricostruzioni la sua cattura viene descritta in “stile far west”, sarebbe stato inseguito per il paese , da alcuni addetti, probabilmente riconducibili a una ditta in appalto, in tuta mimetica “stile Rambo” con fucili tele-narcotizzanti e sarebbe stato narcotizzato ben 3 volte e ciò gli avrebbe provocato in primis vomito e delle ferite sanguinanti… come dalle foto inviateci..

Nella giornata di ieri abbiamo già chiesto tramite il nostro legale che venga sottoposto ad esame autoptico per accertare le cause di morte e la correlazione tra la morte e le modalità di cattura vanno certamente indagate e se ci sono delle responsabilità legalmente accertate.

* Chiediamo ai testimoni oculari di quel disgraziato pomeriggio, che ci risulta siano molti, per favore di farsi avanti e contattarci per aiutarci e contribuire a che sia fatta GIUSTIZIA PER CUCCIOLONE !! Potete contattarci scrivendo a : [email protected]

Riposa in pace dolce Cucciolone , non siamo riusciti a salvarti .. ma faremo tutto quello che è in nostro potere per renderti giustizia!!…

Fonte, ENPA sezione di Roma