Cecchetti (Lega): “Economia in Lombardia ripartita anche grazie al piano regionale da 4,5 miliardi”

AgenPress. “Grazie al Piano Lombardia varato un anno fa dalla giunta regionale di Attilio Fontana sono stati aperti sul territorio, dai Comuni e dalle Province, qualcosa come 3041 cantieri, di questi 741 già conclusi, gli altri 2300 ancora aperti.

Grazie a questo corposo e impegnativo piano regionale da 4,5 miliardi stanziati, cui poi sono state aggiunte altre centinaia di milioni per singole voci specifiche come la montagna o il recupero dei centri storici, l’economia sul territorio lombardo è ripartita, facendo lavorare le ditte, le cooperative e l’indotto generato da un’opera pubblica che serve a quel territorio. Questa è la Lombardia, questo è il buon Governo del centrodestra in Regione.”

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier e vice presidente del gruppo della Lega alla Camera dei Deputati.