Cecchetti (LEGA): ”Reddito di cittadinanza da smantellare: usiamo quei miliardi per aiutare chi crea o tutela i posti di lavoro”

AgenPress. Alla prova dei fatti il ‘reddito di cittadinanza’, e lo confermano tutti gli indicatori delle associazioni produttive, non ha funzionato, perché non ha incentivato la ricerca del lavoro ed è finito in gran parte nelle tasche di furbetti, di chi lavora in nero o di chi non ha i requisiti per percepirlo, senza aiutare concretamente quei cittadini italiani in difficoltà, che hanno davvero bisogno.

La Lega, che ascolta la gente, che ascolta i territori, darà battaglia senza tregua per smantellarlo e utilizzare tutte quelle risorse per incentivare il lavoro, ma quello vero, per esempio aiutando le imprese che assumono o che salvano i posto di lavoro, e per difendere le attuali pensioni, per difendere la sacrosanta quota 100.

Basta dare soldi a nullafacenti o furbetti, aiutiamo i nostri lavoratori e i nostri pensionati. Chi vuole il reddito di cittadinanza e il ritorno alla legge Fornero è contro gli italiani.”

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.