Centrodestra di governo a Palazzo Chigi da Mario Draghi. L’incontro dopo la telefonata di Berlusconi

- Advertisement -

AgenPress – Il centrodestra di Governo, in tutte le sue componenti, si sta recando a Palazzo Chigi per incontrare il Presidente Mario Draghi. Ci saranno Matteo Salvini, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi. All’incontro partecipano, sempre per Palazzo Chigi, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli e il capo di Gabinetto del presidente Antonio Funiciello.

L’incontro è stato organizzato poco fa, con una telefonata tra Silvio Berlusconi e il premier. Il vertice di centrodestra è riaggiornato a stasera, sempre a Villa Grande.