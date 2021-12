Cernobbio. Salvini e Meloni si abbracciano: “sono prove tecniche di Governo” E per Draghi al Quirinale?

- Advertisement -

AgenPress – “Sono prove tecniche di Governo” hanno detto il segretario della Lega Matteo Salvini e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni abbracciandosi davanti alle telecamere prima di lasciare il Workshop Ambrosetti di Cernobbio.

Le cose con la presidente di Fdi Giorgia Meloni vanno “benissimo, governeremo insieme”, ha detto Salvini. Sui tempi ha spiegato che “dipende da Draghi. Se vuole fare il presidente della Repubblica è complicato un quarto governo in quattro anni anche se capisco che c’è chi voglia tirare a campare, soprattutto i 5stelle”. “Draghi tutti lo piazzano. Io – ha ironizzato – lo vorrei allenatore del Milan…”.

Meloni dice invece di nona vere “ancora gli elementi per dire se Fratelli d’Italia voterebbe Draghi come presidente della repubblica. È una persona di grandissima autorevolezza ma il punto è ancora capire se intende utilizzarla per difendere l’interesse nazionale in Europa oppure no”.

“Sicuramene a favore di Draghi – ha rilevato – c’è il fatto che è ragionevole ritenere che se andasse al Quirinale sarebbe più facile arrivare a delle elezioni anticipate quindi dare a questa nazione un governo con un forte mandato popolare, una visione chiara”.