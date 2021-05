Cina. +0,9% inflazione aprile. Prezzi alla produzione a +6,8%

AgenPress – L’inflazione di aprile ha segnato in Cina un aumento annuo dello 0,9%, in rialzo rispetto allo 0,4% di marzo e sotto l’1% atteso dagli analisti, centrando il passo più rapido da settembre 2020. In salita, secondo i dati dell’Ufficio nazionale di statistica, i costi dei beni non alimentari (+1,3% contro +0,7% di marzo), soprattutto sulla spinta di transporti & comunicazioni (+4,9% contro +2,7%) e abbigliamento (+0,2% contro +0,1%). In frenata per il terzo mese di fila, i prezzi dei beni alimentari: -0,7%, con la carne di maiale in brusca correzione e assestamento (-21,4% contro -18,4%) dopo i picchi alimentati dalla ondata di peste suina africana.

Su base mensile, i prezzi al consumo hanno ceduto lo 0,3%, contro stime a -0,2% e il -0,5% di marzo. I prezzi alla produzione di aprile, invece, hanno avuto un balzo annuo del 6,8%, in accelerata sul +4,4% di marzo e sul consensus degli analisti a +6,5%: si tratta del quarto rialzo mensile consecutivo e del passo più ampio da ottobre 2017. Il trend ha scontato la ripresa domestica della produzione e il rialzo dei costi delle materie prime. Sul fronte congiunturale, l’aumento dei prezzi è stato dello 0,9%.