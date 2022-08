Cina. 13 anni di carcere al magnate sino-canadese Xiao Jianhua, per uso illegale di fondi e corruzione

- Advertisement -

AgenPress – Il magnate sino-canadese Xiao Jianhua, scomparso da un hotel di Hong Kong a inizio 2017, è stato condannato a 13 anni di carcere per reati finanziari da un tribunale di Shanghai al termine del processo partito a luglio. Xiao, tra i miliardari più controversi del Dragone, con stretti legami con le alte sfere del Partito comunista, era sparito alla vigilia del Capodanno lunare del 2017 dall’hotel Four Seasons di Hong Kong con un blitz degli agenti cinesi, quando a Pechino non era permesso di operare nell’ex colonia.

Xiao è stato giudicato colpevole di “aver assorbito illegalmente depositi pubblici, per l’uso illegale di fondi e per corruzione”, ha chiarito una nota diffusa dalla Corte intermedia del popolo n.1 di Shanghai.

- Advertisement -

A suo carico inoltre, è stata comminata una multa di 6,5 milioni di yuan (962.500 dollari) e la sua società Tomorrow Holding un’altra di 55,03 miliardi di yuan (8,09 miliardi di dollari).

“Gli atti criminali di Tomorrow Holdings e Xiao Jianhua hanno gravemente danneggiato l’ordine di gestione finanziaria, messo in serio pericolo la sicurezza finanziaria del Paese, violato gravemente l’integrità del personale statale e dovrebbero essere severamente puniti secondo la legge”, ha affermato la corte.

Ma ha aggiunto che Xiao e Tomorrow Holdings si sono “costituite, confessato i loro crimini e aiutato con il recupero dei beni”, e quindi possono ricevere una punizione più clemente.

La corte ha affermato che Xiao e Tomorrow Holdings hanno donato azioni, immobili, contanti e altri beni a funzionari governativi per un valore di circa 100 milioni di dollari in 20 anni fino al 2021.

Xiao, noto per i suoi stretti legami con alcune delle famiglie politiche più potenti della Cina, è stato sequestrato nel 2017 da agenti di sicurezza cinesi dalla sua stanza all’hotel Four Seasons di Hong Kong e portato nella Cina continentale.