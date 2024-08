Hong Kong. Niente sesso prematrimoniale “deviante” per “proteggere” per gli studenti scuole secondarie di primo grado

AgenPress – Il segretario all’Istruzione di Hong Kong ha negato che il programma di educazione sessuale del governo sia conservativo, affermando che i consigli, tra cui quello di evitare il sesso prematrimoniale, mirano a “proteggere” i giovani.

La Segretaria all’Istruzione Christine Choi ha difeso il programma di studi appena pubblicato in un notiziario domenica, in mezzo alle critiche secondo cui il materiale didattico sarebbe retrogrado e fuori dal mondo.

La scorsa settimana, l’Ufficio dell’Istruzione ha condiviso le risorse didattiche per un modulo sulle relazioni intime nell’ambito della nuova materia Cittadinanza, economia e società, obbligatoria per gli studenti dalla prima alla terza elementare.

Il documento consiglia agli studenti di evitare il sesso prematrimoniale, descrivendolo come “una forma di gestione impropria delle relazioni intime” e afferma che la società “considera ancora il sesso prematrimoniale un atto deviante e che i giovani non dovrebbero avere comportamenti sessuali con altri a loro piacimento”.

La risorsa descrive uno scenario in cui una giovane coppia studia da sola a casa e suggerisce di non agire su “impulsi sessuali” che potrebbero portare a “comportamenti più intimi come baciarsi e poi potrebbero avere comportamenti sessuali”. Secondo il documento, i giovani potrebbero distrarsi dall’assecondare i propri desideri giocando a badminton.

Intervenendo domenica in un programma della TVB, Choi ha affermato che il programma scolastico era rivolto agli studenti delle scuole secondarie inferiori di età compresa tra i 12 e i 14 anni e mirava a “proteggerli”.

“Come insegniamo loro ad assumersi correttamente la responsabilità di se stessi, a capire come prendersi cura di sé e rispettare gli altri?”, ha detto Choi. “Quando cresceranno, si troveranno ad affrontare una società e un ambiente più complessi”.

Il programma di studi intende insegnare ai giovani “valori positivi e corretti”, ha aggiunto il segretario all’istruzione.

Oltre alle critiche degli internauti al programma di educazione sessuale, anche i legislatori sono intervenuti sulla questione.

La parlamentare Doreen Kong ha affermato che l’educazione sessuale è senza dubbio importante e che esistono molti modi per insegnare agli studenti come non permettere alle relazioni di influenzare i loro studi.

Ha fatto riferimento a una parte della risorsa didattica che raccomandava ai giovani in una relazione di compilare un “modulo di impegno”, promettendo di controllare le loro “fantasie/impulsi sessuali” e di sviluppare una “resistenza” alla pornografia. Potrebbero chiedere a “studenti vicini e persone di fiducia” di fungere da “testimoni” della loro compilazione del modulo, suggerisce la risorsa.

In un post su Facebook pubblicato venerdì, Kong ha affermato che la firma di un tale modulo “non era il modo migliore” e che il suggerimento dei testimoni dimostrava che le autorità non capivano il giovane.

Consigliare ai giovani di giocare a badminton quando hanno impulsi sessuali è irrealistico, ha aggiunto. “Come possono [le persone] prenotare un campo con così poco preavviso per giocare a badminton?”, ha scritto Kong in cinese.

Il legislatore Gary Zhang ha messo in dubbio l’apparente denigrazione del sesso prematrimoniale da parte delle autorità, affermando che potrebbe causare ansia e pressione negli studenti. Ha anche criticato il consiglio come retrogrado.

“Il progresso e l’illuminazione raggiunti nei valori sociali oggi non sono stati facili. Vogliamo regredire e permettere a un pensiero così obsoleto di riemergere e guadagnare terreno ancora una volta?” ha scritto su Facebook.