Cina. Elefante smarrito rimandato nella sua foresta dello Yunnan

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Un elefante maschio che si è staccato dal branco di elefanti “vagabondi”è stato catturato e rimandato nella sua foresta natale mercoledì nella prefettura autonoma di Xishuangbanna Dai, nella provincia dello Yunnan nel sud-ovest della Cina, hanno detto le autorità locali.

Il quartier generale di Yuxi City incaricato di monitorare la migrazione della mandria ha lanciato misure di emergenza per la cattura e il trasferimento dell’elefante mercoledì mattina presto per impedire all’animale randagio di entrare in aree densamente popolate.

Alle 15:00, l’elefante è stato trasferito nel suo habitat, una riserva naturale nazionale nella prefettura autonoma di Xishuangbanna Dai. L’animale è in buona salute.

Il branco di 15 elefanti asiatici selvatici erranti ha viaggiato per circa 500 km a nord dalla sua foresta nella prefettura autonoma di Xishuangbanna Dai, prima di raggiungere la capitale provinciale Kunming il 2 giugno.

L’elefante maschio si è allontanato dalla mandria il 6 giugno e si è spostato nelle città di Kunming, Anning e Yuxi, con un’area di attività di 140 km quadrati e attraversando una distanza di 190 km. Era principalmente alimentato dalla gente del posto o raccolto nei villaggi.

L’animale si trovava a 72 km dalla sua mandria nell’area boschiva del distretto di Hongta a Yuxi quando è stato catturato e trasferito nella sua casa nella giungla.

Gli esperti hanno affermato che è difficile per l’elefante smarrito tornare da solo nella mandria o nel suo habitat.