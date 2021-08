Cina. Esperto Oms, primo paziente Covid-19 al mondo è un ricercatore del laboratorio di Wuhan

- Advertisement -

AgenPress – Anche se la Cina continua a ribadire la probabile possibilità che il coronavirus sia il risultato di una fuga di laboratorio, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha ammesso che il primo paziente Covid-19 al mondo potrebbe essere stato infettato da un pipistrello mentre lavorava per un laboratorio di Wuhan.

Il dottor Peter Embarek ha affermato che un ricercatore cinese potrebbe essere stato infettato mentre prelevava campioni per la ricerca.

È stato verso la fine di dicembre 2019 che la Cina ha informato l’OMS del COVID-19. Nonostante diversi scienziati e ricercatori abbiano insistito sul fatto che il coronavirus non è naturale, con un’alta possibilità di una fuga di laboratorio, la Cina ha negato il suo ruolo nella diffusione del virus.

Parlando all’emittente televisiva danese TV2 , Embarek ha spiegato che un dipendente che è stato infettato sul campo prelevando campioni rientra in una delle ipotesi probabili.

“È qui che il virus passa direttamente da un pipistrello ad un essere umano. In tal caso, sarebbe quindi un ricercatore del laboratorio invece di un abitante casuale del villaggio o un’altra persona che ha contatti regolari con i pipistrelli. Quindi è in realtà nella categoria probabile”.

Lo scienziato danese, che ha guidato l’ indagine di quattro settimane dell’OMS sulle origini del coronavirus in Cina, aveva inizialmente affermato che la teoria secondo cui il virus proveniva da un laboratorio in città era “estremamente improbabile”. Aveva anche insistito sul fatto che non vi erano prove di trasmissione del virus “a Wuhan o altrove” prima di dicembre 2019.

Pochi giorni dopo, Embarek ha ammesso di aver scoperto almeno 13 varianti di Covid a Wuhan a dicembre, confermando la crescita del virus da tempo per consentire lo sviluppo di vari ceppi.

All’inizio di maggio, sono emersi rapporti sugli scienziati del laboratorio di Wuhan che ammettevano di essere stati morsi dai pipistrelli durante la ricerca. Un video, apparso per la prima volta in Cina il 29 dicembre 2017, per celebrare il regista della sua “donna pipistrello” Shi Zhengli, includeva il filmato dell’arto gravemente gonfio di un ricercatore da un probabile morso di pipistrello. Gli scienziati hanno anche ammesso di essere stati schizzati di sangue durante il lavoro di ricerca.

La TV di stato ha rivelato che i ricercatori sono stati visti maneggiare pipistrelli e raccogliere le loro feci sul campo senza indossare guanti, maschere e altri DPI.

Il filmato includeva una clip dell’esperto di virus Cui Jie che parlava di come le zanne di un pipistrello una volta fossero passate attraverso il suo guanto. Ha descritto la puntura come una sensazione “come essere infilzato con un ago”.

È stato anche mostrato uno scienziato che maneggiava campioni a mani nude mentre il narratore spiegava che il rischio di lesioni “esiste ancora” e che i membri del team hanno ricevuto il vaccino contro la rabbia prima di ogni campionamento sul campo, afferma il rapporto.