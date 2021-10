Cina. Per la prima volta una donna partirà nello spazio con altri due astronauti

- Advertisement -

- Advertisement -

Agenpress – La prima donna assegnata al lavoro sulla nuova stazione spaziale cinese a bordo quando la navicella spaziale Shenzhou-13 partirà sabato mattina presto, ora locale, in quello che sarà un momento fondamentale per le astronaute donne e per il programma spaziale in rapida espansione del paese .

Wang Yaping, 41 anni, fa parte di un team di tre membri diretto alla stazione spaziale di Tiangong, o Palazzo Celeste, dove dovrebbe diventare la prima donna cinese a condurre una passeggiata spaziale.

Con Zhai Zhiguang e Ye Guangfu, vivranno e lavoreranno per sei mesi nella stazione spaziale in costruzione del paese, hanno fatto il loro debutto pubblico come equipaggio giovedì alla Jiuquan Centro di lancio satellitare.

L’astronave Shenzhou-13 sarà lanciata sabato alle 00:23 (ora di Pechino) dal centro di lancio satellitare di Jiuquan nel nord-ovest della Cina, ha annunciato la China Manned Space Agency (CMSA) in una conferenza stampa.

Zhai, che ha effettuato la prima passeggiata spaziale cinese nella missione Shenzhou-7 nel 2008, sarà il comandante della missione.

Wang, che ha partecipato alla missione Shenzhou-10 nel 2013, sarà la prima astronauta cinese a visitare la stazione spaziale cinese e svolgere attività extraveicolari.

Ye è un nuovo arrivato nello spazio. È stato selezionato per unirsi al secondo gruppo di astronauti cinesi nel 2010 e ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo aver completato una missione di addestramento sotterranea dell’Agenzia spaziale europea (ESA) nel 2016.

Il 20 settembre, la Cina ha lanciato la navicella spaziale cargo Tianzhou-3 per consegnare rifornimenti per la missione Shenzhou-13, tra cui una tuta spaziale extraveicolare per il backup, rifornimenti per attività extraveicolari, materiali della piattaforma della stazione spaziale, carichi utili e propellenti.

L’obiettivo della Cina di completare la stazione e di averla completamente equipaggiata entro dicembre 2022 è un obiettivo ambizioso, ma sembra essere sulla buona strada. Il mese scorso, altri tre astronauti cinesi hanno completato con successo un soggiorno di tre mesi a bordo, durante i quali hanno lavorato al modulo centrale della stazione e hanno condotto due passeggiate spaziali per installare l’attrezzatura.