Cina. Tre leopardi fuggono dal Safari Park di Hangzhou. L’allarme dopo 7 giorni

Non è stato fino a quando la ricerca era già in corso, e sette giorni da quando gli animali sarebbero stati avvistati per la prima volta , che il parco ha ufficialmente informato il pubblico. Secondo The Paper , sostenuto dallo stato , il personale del parco aveva inizialmente negato i rapporti che i leopardi fossero fuggiti.

In una dichiarazione di sabato, lo zoo ha dichiarato di essere “sinceramente dispiaciuto” per non aver allertato prima le persone, aggiungendo: “Eravamo preoccupati che l’annuncio dell’incidente avrebbe causato il panico”. La dichiarazione afferma che gli amministratori hanno ritenuto che i leopardi fossero tutti minorenni, il rischio era minimo, ma ha aggiunto che è stato un errore e “accettiamo sinceramente le critiche” fatte dal pubblico.

L’Hangzhou Safari Park è stato chiuso mentre le autorità locali indagano. La persona responsabile del parco è stata presa in custodia dalla polizia.

Non è chiaro come siano fuggiti i leopardi. Le preoccupazioni per le cattive condizioni e gli standard di sicurezza permissivi negli zoo cinesi sono state sollevate in passato, come l’anno scorso , quando un lavoratore dello Shanghai Wildlife Park è stato ammazzato da un orso di fronte ai clienti che attraversavano un’area safari.