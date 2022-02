Conferenza Parlamento Europeo sulla negazione dei diritti delle donne afghane

- Advertisement -

AgenPress – Il Parlamento europeo tiene una conferenza di due giorni e una serie di eventi per discutere la situazione delle donne e delle ragazze in Afghanistan dopo il cambiamento politico nel paese.

La conferenza è iniziata lunedì e si concluderà mercoledì. All’evento hanno partecipato alcune importanti donne afghane, parlamentari dell’UE e rappresentanti di organizzazioni internazionali.

Nella conferenza di martedì, i partecipanti hanno chiesto il sostegno della comunità internazionale alle donne e alle ragazze in Afghanistan.

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, intervenendo alla conferenza, ha dichiarato: “L’Unione europea ha definito il rispetto dei diritti umani, in particolare i diritti delle donne, lo stato di diritto e la libertà dei media come condizioni chiave per l’impegno con le attuali autorità afghane”.

Angelina Jolie, attrice e inviata speciale dell’UNHCR, ha affermato che le donne afghane hanno sofferto molto negli ultimi quattro decenni, ma non hanno mai perso la speranza per il loro Paese. Ha invitato l’Emirato islamico a riaprire le scuole per ragazze. “Chiedo alle autorità de facto in Afghanistan di riaprire tutte le scuole. Per consentire alle ragazze di sostenere gli esami che hanno saltato l’anno scorso.

Per rilasciare Tamana Paryani e Parwana Ibrahimkhil e le altre donne detenute. E per permettere alle donne di partecipare pienamente e liberamente al lavoro, alla politica e alla società”.

Sima Samar, l’ex presidente della Commissione indipendente afghana per i diritti umani (AIHRC), ha affermato che l’Afghanistan è il fallimento collettivo della comunità internazionale, del governo afghano e del popolo afgano. Ha messo in guardia la comunità internazionale dall’abbandono dell’Afghanistan.

Ha detto che le donne afghane costituiscono la metà della popolazione e devono avere tutti i loro diritti e libertà come esseri umani. “Che gli piaccia o no, le donne sono la metà della popolazione in Afghanistan. Devono avere tutti i diritti e la libertà come esseri umani. La negazione del fatto non sta cambiando la realtà che metà delle forze umane sono donne”.

Samar ha affermato che il problema in Afghanistan è cronico e richiede una strategia multidimensionale a lungo termine basata sui valori dei diritti umani.

Amina Mohammad, vice segretario generale delle Nazioni Unite, ha affermato che le donne e le ragazze afghane hanno compiuto progressi significativi negli ultimi due decenni nell’accesso ai propri diritti. Ha detto che la brutta situazione umanitaria ha anche un effetto molto negativo sulle donne e le ragazze afghane. “Oggi, purtroppo, alle stesse donne e ragazze è stata crudelmente sottratta la speranza ancora una volta. Il ritiro dei diritti al lavoro, all’istruzione, alla libertà di movimento e al godimento della dignità e alla libertà dalla violenza è stato esacerbato dalla situazione economica”, ha affermato.

Secondo Mohammad, la partecipazione delle donne alla società è necessaria per un’ulteriore stabilità nel Paese. “Senza la piena partecipazione alla vita pubblica, l’accesso delle donne ai servizi essenziali sarà ulteriormente ridotto. Un Paese non può diventare più stabile quando metà della sua popolazione è esclusa dalla vita pubblica e dall’economia».

Mohammad ha affermato che le Nazioni Unite stanno spingendo affinché gli sforzi per garantire che le voci delle donne afghane siano ascoltate e ha invitato la comunità internazionale ad agire all’unisono in questo senso.

Zarifa Ghafari, l’ex sindaco di Maidan Shahr nella provincia di Maidan Wardak, ha affermato che negli ultimi due decenni il governo afghano ha utilizzato i diritti delle donne per ottenere fondi. Ha anche accusato la comunità internazionale di aver abbandonato il popolo afghano in nome della pace. “Abbiamo visto quanto sorprendentemente i diritti delle donne fossero usati solo come titolo o slogan per ottenere voti, denaro, aiuti o qualsiasi altra cosa dal nostro governo”.

L’Emirato islamico, intanto, si dice impegnato nel rispetto dei diritti delle donne.