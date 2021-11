Cop26. Unicef. La crisi climatica è una crisi dei diritti dei bambini. 2,2 mld a rischio

- Advertisement -

AgenPress – “Il 2021 dovrebbe essere uno degli anni più caldi mai registrati, secondo i nostri colleghi dell’OMM . E con l’aumento del mercurio nei termometri, aumenta anche la pressione sui governi affinché agiscano sul cambiamento climatico alla Cop26.

“Mentre vi parlo, ci sono state molte dichiarazioni dei leader mondiali in cui le parole “bambini” e “giovani” sono state menzionate più volte. Ma mentre i leader parlano ancora una volta dell’impatto della crisi climatica sui bambini, troppo pochi devono ancora trasformare queste parole in azioni significative che considerino effettivamente i bambini.

“L’UNICEF ha pubblicato oggi una nuova analisi che rivela che i due terzi dei piani per il clima dei paesi non affrontano i bisogni e le priorità dei bambini.

“Abbiamo esaminato i contributi determinati a livello nazionale – o NDC – che sono stati aggiornati prima della COP26, dove mi trovo ora. Questi documenti sono presentati dai paesi che hanno firmato l’accordo di Parigi e delineano le azioni che si impegnano a intraprendere per raggiungere i suoi obiettivi.

“Dei 103 piani nazionali, l’UNICEF ritiene che solo 35 di essi, circa un terzo, siano sensibili ai minori.

“Solo 1 su 5 fa riferimento in modo significativo ai diritti dei bambini o alla giustizia intergenerazionale e all’equità.

“Solo il 12% riferisce che i bambini hanno partecipato allo sviluppo del piano.

“I paesi stanno dicendo le cose giuste sulla considerazione e l’inclusione dei bambini, ma i loro piani per il clima lasciano vuote le loro promesse. I bambini e i giovani portano energia, leadership e idee sul tavolo, eppure i leader continuano a sostenere a parole le loro richieste.

“La crisi climatica è una crisi dei diritti dei bambini.

“Ad agosto, l’UNICEF ha pubblicato The Children’s Climate Risk Index che ha rivelato che il 99% dei 2,2 miliardi di bambini del mondo – praticamente tutti – è esposto ad almeno una minaccia ambientale, tra cui ondate di calore, cicloni, inondazioni, siccità, vettori malattie, inquinamento atmosferico e avvelenamento da piombo.

“Circa 1 miliardo di bambini vive in paesi che sono a “rischio estremamente alto” delle minacce del cambiamento climatico. Questi bambini affrontano shock climatici multipli e aggravanti, che minacciano la loro salute, istruzione e stessa sopravvivenza.

“Per rispondere alla crisi climatica, con gli interessi dei bambini al centro di tutte le decisioni, l’UNICEF sta implorando i governi di intraprendere tre azioni:

Aumentare gli investimenti nell’adattamento climatico e nella resilienza I

bambini delle comunità che hanno contribuito meno alle emissioni globali dovranno affrontare i maggiori impatti del cambiamento climatico. Si tratta di comunità che vedranno la maggiore crescita della popolazione infantile nei prossimi decenni; e per questi bambini la mitigazione per ridurre le emissioni di CO2 arriverà troppo tardi, dato che le riduzioni delle emissioni impiegheranno decenni per avere un impatto sugli impatti climatici che abbiamo già innescato. Costruire la resilienza dei servizi sociali da cui dipendono questi bambini: acqua, salute e istruzione – è fondamentale per ridurre i rischi che dovranno affrontare.

L’UNICEF esorta i paesi sviluppati a superare la promessa del 2009 di mobilitare 100 miliardi di dollari all’anno in finanziamenti per il clima, alla luce dell’evidenza che queste somme sono insufficienti per affrontare l’entità degli impatti climatici. L’UNICEF sollecita una maggiore enfasi sui finanziamenti per costruire la resilienza climatica e la capacità di adattamento.

Ridurre le emissioni di gas serra

L’adattamento non può che fare molto ed è imperativo che alla COP26 i leader si impegnino a ridurre le emissioni in modo più rapido e profondo. I bambini del mondo non possono permettersi ulteriori ritardi.

L’UNICEF sta esortando i paesi a ridurre le proprie emissioni di almeno il 45% (rispetto ai livelli del 2010) entro il 2030 per mantenere il riscaldamento a non più di 1,5 gradi Celsius.

Includere i giovani in tutte le negoziazioni e decisioni sul clima

Come conferma l’analisi di oggi, bambini e giovani continuano a essere sottorappresentati nelle politiche e nelle discussioni sul clima, anche se sono i clienti più critici per soluzioni sostenibili. Ciò limita la loro capacità di influenzare le decisioni che sono fondamentali per il loro futuro e non li aiuta a guidare il mondo che erediteranno.

“Ogni bambino e ogni giovane in vita oggi è nato in un mondo pienamente consapevole delle conseguenze dell’inazione sui cambiamenti climatici, eppure i leader non sono in grado di concordare misure per fermarlo.

“La comunità internazionale deve utilizzare le restanti discussioni alla COP26 per trasformare le parole in azioni. Devono creare comunità più sicure per i bambini colpiti ora e concordare un percorso per prevenire i peggiori impatti del cambiamento climatico per le persone di tutto il mondo”.