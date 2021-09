Corea del Nord lancia in mare due missili balistici. Giappone: “minaccia per la pace e la sicurezza”

- Advertisement -

AgenPress – La Corea del Nord ha lanciato in mare due missili balistici a pochi giorni di distanza dal test di un missile da crociera a lungo raggio

Stando a una nota dell’esercito di Seul, due missili – il cui modello non è stato identificato – sono stati lanciati dalle zone interne della parte settentrionale della Corea del Nord. Le intelligence americana e sudcoreana sono al lavoro per raccogliere più informazioni. Due giorni fa Pyongyang ha testato con successo un nuovo missile da crociera a lungo raggio. Come spiegato dall’agenzia di stampa statale nordcoreana Kcna, il missile è stato in grado di raggiungere una distanza di 1.500 chilometri. Il lancio è avvenuto mentre il ministro degli esteri cinese Wang Yi era in visita a Seul per colloqui con la sua controparte sudcoreana.

Pechino è il principale alleato diplomatico del Nord e il principale partner per il commercio e gli aiuti, anche se Pyongyang è sotto un blocco autoimposto dopo aver chiuso i suoi confini all’inizio dello scorso anno per proteggersi dalla pandemia del coronavirus.

Il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha definito il lancio di missili balistici della Corea del Nord “oltraggioso”, e ha condannato con forza l’azione come una minaccia alla pace e alla sicurezza della regione. Il lancio di due missili balistici da parte della Corea del Nord è “una violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite” e “rappresenta una minaccia per la pace e la sicurezza del nostro Paese e della nostra regione, ha dichiarato Suga.

“Lavoreremo a stretto contatto con Stati Uniti, Corea del Sud e altri Paesi” sulla questione nord-coreana, ha proseguito il primo ministro giapponese.