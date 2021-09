Corea del Nord. Parata militare per i 73 anni della fondazione. Tute arancione e maschere anti-gas

- Advertisement -

Il leader nordcoreano Kim Jong Un è apparso su una piattaforma nella piazza Kim Il Sung e ha salutato la folla.

Gli esperti della Corea del Nord hanno notato che le immagini di Kim sembravano mostrare che il leader nordcoreano ha perso peso, aggiungendo supporto a un rapporto dei media statali di giugno secondo cui era dimagrito.

Durante la parata, gli aerei hanno sorvolato Pyongyang sparando razzi e i paracadutisti sono scesi dagli aerei nel cielo notturno, ha detto Rodong Sinmun.

La parata è stata guidata soprattutto dalle Guardie rosse operaie e contadine (Wprg), un’organizzazione di difesa civile in Corea del Nord composta da circa 5,7 milioni di lavoratori e agricoltori, pari a un quarto della popolazione del Paese. Il discorso di rito non è stato tenuto da Kim, ma da Ri Il-hwan, un segretario del partito.

“Il governo della Repubblica difenderà fermamente la dignità e gli interessi fondamentali del nostro popolo e risolverà tutto a modo nostro con i nostri sforzi sul principio dell’autosufficienza e dell’autosviluppo in qualsiasi circostanza”, ha affermato Ri, promettendo la crescita dell’Esercito popolare di Corea, “un pilastro nella difesa dello Stato, in ogni modo, metteremo l’industria della difesa su una base più alta e modernizzata e continueremo a stimolare la lotta per l’attuazione della politica del partito di mettere tutto il popolo sotto le armi e trasformare l’intero Paese in una fortezza per migliorare senza sosta la sua capacità di difesa”.

La parata, tuttavia, sarebbe stata preparata su scala “più ridotta” rispetto alle precedenti tenutesi a gennaio 2021 e a ottobre 2020, secondo una fonte militare citata dalla Yonhap. “Sembra che sia durato circa un’ora e abbia coinvolto un numero inferiore di truppe e di equipaggiamenti. Penso che la parata fosse principalmente per il pubblico domestico”, ha aggiunto.