Coronavirus: 51.959 nuovi contagi e 191 morti. Prosegue il calo della curva epidemica in Italia

AgenPress. In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 51.959 nuovi casi di contagio da Covid a fronte di 462.881 tamponi (rapidi e antigenici) eseguiti.

Le persone decedute sono 191 (ieri 269). Complessivamente i morti, dall’inizio della pandemia sono 151.015. Il tasso di positività è all’11,2%

- Advertisement -

Le Regioni con più contagi sono: Lazio 5.946, Campania 5.615, Lombardia 5.247 e Sicilia 5.062.

Da due settimane stiamo piegando la curva – ha dichiarato il Ministro della Salute Roberto Speranza – senza aver dovuto far pagare alle persone un prezzo di chiusure come in altre stagioni e questo non era scontato”