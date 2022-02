Coronavirus: 57.890 nuovi contagi e 320 morti

- Advertisement -

AgenPress. In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 57.890 nuovi contagi a fronte di 538.131 tamponi (rapidi ed antigenici) eseguiti.

Le persone decedute sono 320 (ieri 278). Il tasso di positività è al 10,8%.

La curva Covid scende rapidamente in Italia, col numero dei ricoverati diminuito del 17% in una settimana: si tratta del primo netto calo in 3 mesi.

La Fondazione Gimbe ricorda che sono ancora 5,1 milioni le persone senza nemmeno una dose di vaccino. E tra una settimana-dieci giorni si abbasserà drasticamente anche il numero dei morti, anticipano gli anestesisti.