Coronavirus: 79.895 nuovi contagi e 128 morti

AgenPress. Nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 79.895 (ieri 77.582) nuovi contagi da Covid-19; a fronte di 529.882 tamponi (molecolari e antigenici) eseguiti.

Le persone decedute sono 128 (ieri 137). Il tasso di positività è del 15,1% (ieri 14,8).

Tutti i dati sono in crescita ad eccezione dei pazienti in terapia intensiva: 473, 4 in meno di ieri e delle persone ricoverate: 8.397, 13 in meno rispetto alle 24 ore precedenti.

In Italia le persone attualmente positive al Coronavirus sono 1.088.217.