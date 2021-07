Coronavirus, Pregliasco: “Quarta ondata? Siamo nella fase crescente, i numeri cresceranno come in Gran Bretagna”

- Advertisement -

AgenPress. Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario IRCCS Galeazzi di Milano, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Sfide quotidiane” condotta da Roberta Sias su Cusano Italia Tv (ch. 264 dtt).

“Di fatto siamo nella fase crescente dell’epidemia –ha affermato Pregliasco-. Avendo riaperto più tardi siamo un po’ indietro rispetto alla Gran Bretagna e altri Paesi europei, ma lo scenario che vedremo sarà il medesimo. Stiamo già vedendo crescere l’occupazione dei posti letto nei reparti e nelle terapie intensive, però abbiamo l’evidenza anche in Italia dell’efficacia della vaccinazione nell’evitare soprattutto le forme più gravi.

Il 99% dei decessi da febbraio ad oggi sono di soggetti non vaccinati o vaccinati con una singola dose. Il vaccino non copre completamente dall’infezione, solo nell’88% garantisce di evitare l’infezione, che comunque nei vaccinati decorre in maniera sostanzialmente asintomatica”.