Cosa vogliono dire i gatti quando “impastano” con le zampe?

Allo stesso tempo, il gattino di solito fa le fusa, che è un suono creato da rapide vibrazioni di alcuni muscoli della gola. Fare le fusa è un segnale per l’attenzione.

Usando questi due comportamenti, i gattini chiedono alle loro mamme, note anche come regine, di rimanere ferme in modo che possano continuare a succhiare. I cuccioli di solito si addormentano mentre allattano.

I gattini smettono di bere il latte materno a circa due mesi di età. Allora perché i gatti continuano a impastare da adulti?

L’impasto sembra essere più comune in alcuni gatti rispetto ad altri. Se il tuo gatto non impasta, potrebbe significare che è un po’ stressato o potrebbe semplicemente essere che il tuo gatto non mostra rilassamento o affetto in quel modo.

Ma molti gatti continuano a impastare fino all’età adulta. È abbastanza sicuro presumere che un gatto che sta impastando si senta calmo, contento e pronto a sistemarsi, proprio come un gattino che si sistema per succhiare e dormire.