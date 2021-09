Covid. 10 mln di italiani non vaccinati. Se non si raggiunge l’80% obbligo graduale

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – Sono più di 10 milioni gli italiani sopra i 12 anni che non hanno fatto neanche la prima dose di vaccino, a 20 giorni dalla fine di settembre, scadenza per l’obiettivo 80% immunizzati. Se non sarà raggiunto l’obiettivo si fa strada l’ipotesi di una graduale introduzione dell’obbligo. Sarà data priorità a quelle categorie che hanno più contatti con il pubblico.