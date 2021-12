Covid.144.243 positivi e 155 decessi nelle ultime 24 ore. Tasso di positività 11,8%. 1.224.025 tamponi molecolari e antigenici

- Advertisement -

AgenPress – Sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 126.888. I decessi secondo i dati del ministero della Salute, sono 155, mentre ieri erano stati 156.

Sono 1.224.025 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri erano stati 1.150.352. Il tasso di positività è all’11,78%, stabile rispetto all’11,03% di ieri. Sono 1.260 i pazienti in terapia intensiva, 34 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 119. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.150, 284 in più rispetto a ieri.

- Advertisement -

900.984 gli attualmente positivi, 121.521 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 6.125.683 e i morti 137.402. I dimessi e i guariti sono invece 5.087.297, con un incremento di 22.579 rispetto a ieri.

La regione con il maggior numero di nuovi casi si conferma la Lombardia con 41.458 davanti a Toscana (16.886), Campania (14.587), Piemonte (11.501) ed Emilia Romagna (10.167).