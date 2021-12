Covid-19: Danimarca, dal 10 settembre si torna alla normalità

- Advertisement -

AgenPress. In Danimarca dal 10 settembre stop a Green-pass in bar e ristoranti e in tutti i luoghi pubblici. Niente più mascherine e restrizioni di ogni tipo.

Secondo il Ministro della Sanità danese, Magnus Heunicke, il numero di vaccinazioni effettuate è sufficiente per ritenere sotto controllo la pandemia.



Il Covid-19 non sarà dunque più considerato una malattia socialmente pericolosa. Anche se la guardia non va abbassata.

All’inizio di ottobre quasi la totalità della popolazione danese dovrà aver completato il ciclo vaccinale con la somministrazione di due dosi di vaccino. Alcune delle misure restrittive in Danimarca sono state già rimosse da tempo. Dal 14 agosto per viaggiare sui mezzi pubblici danesi non serve più la mascherina. Bus e metropolitane erano gli ultimi posti dove ancora vigeva l’obbligatorietà del dispositivo. Ora tocca al pass sanitario che non servirà più neppure per gli eventi sportivi e le discoteche, che hanno riaperto dopo mesi di chiusure.

Resta in vigore l’obbligo di utilizzare la certificazione verde europea per viaggiare ed entrare in Danimarca. Il Paese nordico diventa il primo Paese a eliminare l’uso del Green pass all’interno dei propri confini dopo la sua adozione.