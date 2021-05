Covid. Biden chiede all’intelligence indagine su origine virus e di riferire “entro 90 giorni”

AgenPress – Joe Biden ha chiesto all’intelligence Usa di “raddoppiare i suoi sforzi per raccogliere e analizzare informazioni che potrebbero portarci più vicino ad una conclusione definitiva” sulle origini del Covid-19 e di riferire “entro 90 giorni”. Lo rende noto la Casa Bianca.

“Come parte di questo rapporto, ho chiesto in merito ad aree di ulteriore indagini che possono essere richieste, comprese specifiche domande per la Cina”, ha spiegato Biden, che ha chiesto di coinvolgere in questo sforzo i laboratori nazionali ed altre agenzie governative, mantenendo “completamente informato” il Congresso.

“Gli Usa continueranno anche a lavorare con i partner che la pensano allo stesso modo nel mondo per premere sulla Cina perché partecipi ad una indagine internazionale completa, trasparente e basata sulle prove e affinché fornisca accesso a tutti i dati rilevanti e alle prove”.