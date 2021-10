Covid. Brusaferro, stanno emergendo nuove varianti. Discesa contagi si è fermata

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – In Italia l’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto è stato allentato, “ma anche in una fase di circolazione contenuta del virus come l’attuale, resta fondamentale mantenere l’attenzione nelle situazioni a rischio, vale a dire quando ci ritroviamo nella folla o in situazioni che non consentono il distanziamento. Non bisogna stancarsi di ricordarlo. Stanno emergendo nuove varianti che come abbiamo visto sono capaci di conquistare il campo con grande rapidità”.

Lo afferma Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, commentando la scelta del Regno Unito di riaprire tutto il 19 luglio nonostante il nuovo aumento di contagi dovuti alla variante Delta.

“Credo che la valutazione debba essere fatta in base alla situazione epidemiologica locale, dunque bene per gli inglesi se possono riacquistare alcune libertà”.

Per quanto concerne il numero dei contagi “l’auspicio è che si possa scendere ancora, ma i dati al momento mostrano che la discesa si è fermata. La scommessa è mantenerci su numeri più bassi possibile che ci garantiscano di poter tracciare i casi positivi”, ha aggiunto, spiegando che “se partiamo vaccinati e osserviamo comportamenti prudenti possiamo sentirci più al sicuro. Dipende soltanto da noi. Un rischio potenziale c’è, se ci si addentra senza protezioni fra folle provenienti da altri Paesi. Al rientro sarà importante attuare una strategia di tracciamento dei casi e quarantena”.