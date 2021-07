Covid. Casellati contro presenza bulimica dei virologi in tv. Mille versioni diverse e contraddittorie

- Advertisement -

AgenPress – “E’ chiaro che non si può mettere il bavaglio a nessuno ma andare tutti i giorni dalla mattina alla sera in televisione a dire tutto e il contrario di tutto ha generato il pericoloso fai da te dei cittadini. Questo non è possibile”.

Lo ha detto la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati partecipando al teatro Petruzzelli di Bari all’evento “la Ripartenza”, sottolineando come durante il periodo della pandemia “c’è stato un aspetto molto molto problematico, la presenza bulimica dei virologi che hanno detto tutto e il contrario di tutto”.

“Magari tutti i virologi saranno stati bravissimi – ha continuato Castellati – ma un cittadino che non sa nulla, come non sapeva nulla nessuno, di questo virus e sente dare mille versioni diverse tutte contraddittorie, come può reagire? Allora occorrerebbe che anche il Governo indicasse una persona di scienza che dicesse quale è la versione ufficiale”.

Sul ruolo della stampa in pandemia, Casellati afferma che “dobbiamo essere riconoscenti perché durante il periodo delle restrizioni i giornalisti hanno dato grande prova, sono stati l’unico canale di comunicazione con l’esterno, anche a rischio della loro vita”.