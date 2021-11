Covid. Ema, situazione epidemiologica in Europa preoccupante. Tempi non prevedibili uso pillola Merck

- Advertisement -

AgenPress – “La situazione epidemiologica del Covid in Europa è molto preoccupante. E’ di assoluta importanza che tutti si vaccinino, perché nessuno è protetto fino a quando tutti saranno protetti. Occorre seguire tutte le precauzioni con attenzione”.

Così l’Ema, rispondendo sulla quarta ondata di Covid-19.

I tempi per l’ok di Ema al farmaco anti-Covid per via orale molnupiravir di Merck, autorizzato oggi nel Regno Unito, “non sono prevedibili, ma siamo pronti a dare assistenza agli Stati che vogliano dare il via livera all’uso di emergenza prima dell’autorizzazione Ue”, ha detto Marco Cavaleri, responsabile vaccini dell’Agenzia europea del farmaco.