Covid. Fauci, nato in laboratorio? Non escludo nulla. Paesi ricchi aiutino quelli poveri

AgenPress – “Il virus del Covid nato in laboratorio? Sembra improbabile ma non escludo nulla. Penso sia importante fare una inchiesta indipendente, imparziale, con scienziati di tutto il mondo, e spero che i cinesi collaborino”.

Lo dice l’immunologo Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) e consigliere medico del presidente Joe Biden nella task force Usa anti Covid.

Fauci si dice “pienamente a favore che i Paesi ricchi facciano il possibile per fornire vaccini ai paesi più poveri, non importa come, se firmando contratti con grandi compagnie per inviare dosi o col trasferimento di tecnologia”.