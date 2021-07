Covid. Figliuolo, 30 mln di italiani vaccinati. “Ultimo miglio”. 4,8 mln over 50 non immunizzati

- Advertisement -

AgenPress – “Siamo al 55% della popolazione vaccinabile vaccinata. Avevo detto che a fine luglio saremo stati al 60% e ci arriveremo sicuramente”. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo a Susa per ricevere un premio, sottolineando che la campagna sta proseguendo senza intoppi.

“E’ chiaro – ha aggiunto – che tutto è subordinato all’arrivo dei vaccini, che arrivano in maniera regolare in questo periodo, e al grande lavoro che si sta facendo con le regioni, le province, la Difesa, la Protezione Civile e il mondo delle associazioni”.

Trenta milioni di cittadini, un italiano su due, si sono vaccinati , l’ennesimo numero simbolico che verrà superato nelle prossime ore è la risposta migliore alle migliaia di no vax scesi in piazza in tutta Italia. Ma non è ancora finita, visto che ci sono 4,8 milioni di over 50 e 2,7 milioni di giovanissimi tra i 12 e i 19 anni che ancora non hanno fatto la prima dose. “C’è ancora un pezzo di strada da fare, siamo all’ultimo miglio” dice il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo che poi rassicura sulle forniture da parte delle case farmaceutiche per le prossime settimane: i vaccini ci sono.