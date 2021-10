- Advertisement -

AgenPress – Sono 43.215.224 le persone che in Italia hanno completato il ciclo vaccinale, ovvero l’80,01% della popolazione over 12. E’ stato dunque appena raggiunto l’obiettivo stabilito mesi fa dal governo in accordo con il Commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo, in merito al Piano per la vaccinazione anti-Covid.