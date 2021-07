Covid, Garavini (IV): “Oltre cento studenti italiani bloccati a Malta, Di Maio intervenga”

- Advertisement -

La Vicepresidente commissione Esteri depositando un’interrogazione urgente al ministero degli Affari Esteri

AgenPress. “Centoventi studenti italiani bloccati a Malta, in quarantena obbligatoria ma senza ricevere adeguata assistenza, secondo quanto denunciano le rispettive famiglie e il Comitato Cura Domiciliare Covid-19.

In particolare, i ragazzi non riceverebbero cibo e anche l’acqua messa a disposizione sarebbe in quantità molto limitata. Tutto questo, mentre iniziano a manifestarsi dei contagi anche all’interno dello stesso gruppo di connazionali, che sono in isolamento proprio perché precedentemente rimasti coinvolti in un focolaio di Covid.

È urgente che il ministro Di Maio si attivi. Per fare in modo che il Covid-hotel in cui gli studenti sono ospitati fornisca loro sufficiente acqua, cibo ed adeguato isolamento rispetto ai contagiati. Non possiamo permettere che accadano episodi di simile leggerezza e trascuratezza ai danni di nostri connazionali”.

Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, Vicepresidente commissione Esteri, depositando un’interrogazione urgente al ministero degli Affari esteri.