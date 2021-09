Covid. Iss: forte riduzione casi 12-19 anni e diminuzione meno marcata dell’incidenza negli over 20

- Advertisement -

AgenPress -Da inizio agosto si è osservata una “forte diminuzione” dell’incidenza nella fascia 12-19 anni e una diminuzione meno marcata dell’incidenza negli over 20. Per la popolazione con età inferiore ai 12 anni, che non ha accesso alla vaccinazione, l’incidenza ha iniziato a diminuire solo a partire da fine agosto insieme alla riduzione dei casi complessivi.

Lo riferisce il Report esteso dell’Iss aggiornato al 22 settembre. Dall’inizio dell’epidemia alle ore 12 del 22 settembre 2021, sono stati, nella popolazione 0-19 anni, 748.615 i casi confermati di COVID-19 di cui 34 deceduti. Durante il periodo 6 – 19 settembre 2021 sono stati diagnosticati e segnalati 14.967 nuovi casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 151 ospedalizzati, 2 ricoverati in terapia intensiva e nessun deceduto (i valori riportati non includono le persone ospedalizzate, ricoverate in terapia intensiva e decedute diagnosticate prima del 6 settembre).

Nelle due settimane precedenti (23 agosto – 5 settembre 2021) erano stati diagnosticati 21.036 nuovi casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 246 ospedalizzati, 2 ricoverati in terapia intensiva e 1 deceduto.

Dalla seconda decade di luglio si è osservato un aumento in percentuale dei casi nelle fasce di età più giovani (sotto i 3, 3-5, 6-11) a discapito delle fasce 12-15 e 16-19. Sebbene il dato non sia consolidato, nelle ultime due settimane più del 50% dei casi diagnosticati nella fascia di età 0-19 anni si è osservata nei soggetti con età inferiore ai 12 anni.