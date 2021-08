Covid. Oms, variante Delta non risulta più letale del virus

- Advertisement -

AgenPress – La variante Delta del Covid non risulta più letale del ceppo originario del virus, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Stando a Maria van Kerkhove, che per l’Oms guida l’osservazione del Covid-19 sul piano tecnico, non sono stati registrati più alti tassi di mortalità da virus a causa della variante Delta, sebbene essa sia più trasmissibile del 50%. Lo scrive il Guardian. Alcuni Paesi hanno registrato un numero maggiori di ricoveri ma non una mortalità più alta a causa della variante Delta.