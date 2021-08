Covid. Rezza, ampia circolazione varianti altamente trasmissibili. Iss, Delta dominante

- Advertisement -

AgenPress – “C’è un’ampia circolazione di varianti altamente trasmissibili, come la variante delta, e dato anche il periodo estivo che comporta tante aggregazioni è bene mantenere dei comportamenti prudenti e correre a vaccinarsi”.

Lo ha detto il direttore della prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza in un video sui dati del monitoraggio settimanale dei casi di Covid. Rezza ha confermato che “cresce di poco anche questa settimana l’incidenza di casi di Covid che si fissa a 73,e l’Rt tende a scendere, 1.27,’.Le area medica e di terapia intensiva sono sotto la soglia critica a livello nazionale”.

La circolazione della variante Delta è ormai largamente prevalente in Italia e questa variante è dominante nell’Unione Europea ed associata ad un aumento nel numero di nuovi casi di infezione anche in paesi con alta copertura vaccinale, si legge nella bozza di monitoraggio che sarà diffusa oggi e che chiede “tracciamento” e il “rispetto misure”. “Una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità”.