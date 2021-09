Covid. Ricciardi, o raggiungiamo il 90% di immunizzati o scatterà l’obbligo vaccinale

- Advertisement -

AgenPress – “Se non si riuscirà a raggiungere un livello adeguato di adesione ai vaccini, bisognerà prendere in considerazione misure come l’estensione del Green Pass o addirittura arrivare all’obbligo”.

È il parere di Andrea Crisanti, docente di microbiologia dell’Università di Padova sull’obbligo vaccinale se non si raggiunge almeno l’obiettivo del 90% dei vaccinati.

“Speriamo di ottenere l’obiettivo del 90% senza obbligo vaccinale”, altrimenti “bisognerà prevedere l’obbligo alla vaccinazione”.

“L’obbligo vaccinale credo sia una misura estrema, che si rende necessaria anche dal fatto che queste varianti hanno un indice di trasmissione elevatissimo e richiedono una soglia di adesione molto elevata per l’immunità di comunità. Siamo in una situazione diversa da quella di sei-sette mesi fa, quando per bloccare la trasmissione c’era bisogno di un’adesione al 70% e l’obbligo vaccinale era superfluo, adesso siamo di fronte a varianti che richiedono un’adesione molto più elevata e una misura come il Green Pass ha avuto un impatto importante, perché ha indotto molti a vaccinarsi”.

Per arrivarci, “il Green pass va ampliato a tutte le attività lavorative e sociali che si svolgano all’interno”, sia nel pubblico che nel privato, precisa l’esperto. E va esteso, spiega ancora Ricciardi in un’altra intervista a ‘La Stampa’, “agli statali, alle forze dell’ordine e gradualmente a tutte le attività che prevedono assembramenti al chiuso”.

Secondo il consulente del ministro Speranza “un Green Pass esteso e ben controllato potrebbe bastare” ed eviterebbe così l’obbligo. La certificazione verde è anche lo strumento migliore per convincere gli indecisi”.