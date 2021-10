Covid. Speranza, 65mln di dosi somministrate. Green pass e vaccini per essere liberi

- Advertisement -

AgenPress – “Abbiamo superato 65 milioni di dosi somministrate, il 65% delle persone vaccinabili ha avuto una prima dose e il 55% ha completato il ciclo . Dobbiamo insistere. Credo che gli italiani abbiano ben chiaro che il vaccino sia l’arma essenziale per metterci alle spalle questi mesi così difficili. Green pass e vaccini sono due strumenti essenziali con cui chiudere questa stagione così difficile provare ad aprirne un’altra e siamo più liberi se siamo vaccinati. Il mio appello a tutti gli italiani è di continuare a vaccinarsi”.

Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Tg1 delle 20.00. L’aumento dei contagi si registra in tutti i Paesi europei “ma – ha detto – anche negli Stati Uniti dove si hanno dei contagi in crescita in modo significativo. E questo è causato dalla variante Delta, una variante molto insidiosa, molto veloce nel diffondersi proprio per questo oggi più che mai – ha proseguito il ministro – dobbiamo rispettare i comportamenti corretti che abbiamo imparato in questi mesi così difficili: l’utilizzo della mascherina, il distanziamento e soprattutto insistere col vaccino che è l’arma più importante che abbiamo per difendere noi stessi e per proteggere tutti gli altri”.

Speranza ha quindi evidenziato “un’accelerazione molto forte negli ultimi giorni di prenotazioni dopo che il governo ha annunciato l’estensione dell’utilizzo del Green pass. Uno strumento che ci consente di rendere più sicuri i luoghi della socializzazione, i posti dove incontreremo i nostri amici le nostre famiglie”. Da qui “il mio appello – ha concluso – a tutti gli italiani di continuare a vaccinarsi perché il vaccino è davvero l’arma più importante che abbiamo se vogliamo aprire una stagione diversa”.