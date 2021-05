Covid. Tedros (Oms), vaccini monopolizzati, bisogna vaccinare il 10% di persone in ogni paese

AgenPress – Un “piccolo gruppo di Paesi” sta monopolizzando i vaccini anti-Covid, ha detto nel discorso di apertura della riunione annuale dei membri dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha chiesto “una spinta massiccia per vaccinare almeno il 10 per cento della popolazione di ogni Paese entro settembre”

L’obiettivo è quello di vaccinare almeno il 30% entro la fine dell’anno”, ha proseguito Tedros. “La pandemia non è finita e non finirà fino a quando il contagio non sarà sotto controllo in ogni Paese”.

“Più del 75% di tutti i vaccini è stato somministrato in soli 10 Paesi e la crisi dei vaccini in corso è una scandalosa iniquità che sta perpetuando la pandemia covid-19”. Per il direttore generale dell’Oms, a livello globale, “rimaniamo in una situazione fragile. Nessun Paese dovrebbe presumere di essere fuori pericolo, indipendentemente dal suo tasso di vaccinazione”. Finora, “non sono emerse varianti che minano in modo significativo l’efficacia dei vaccini contro il Covid. Ma non vi è alcuna garanzia”.