Covid. Variante Delta dominante in Europa. Rischio per i non vaccinati

Agenpress – Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) in una nota congiunta affermano che la variante Delta è dominante in Europa.

Oms e Ecdc sollecitano i gruppi prioritari, come gli anziani, le persone con malattie croniche e gli operatori sanitari, a ricevere un ciclo completo di vaccinazione Covid-19 per proteggere se stessi e le persone vulnerabili con cui entrano in contatto.

“Nonostante gli enormi sforzi degli Stati membri per vaccinare le persone in tutta la regione, altri milioni rimangono non vaccinati e quindi rischiano di finire in ospedale – afferma il direttore dell’Oms Europa Hans Henri P. Kluge -. La buona notizia è che i dati mostrano chiaramente che ricevere una serie completa di vaccinazioni riduce significativamente il rischio di malattie gravi e morte. Quando chiamate a farlo, le persone dovrebbero essere vaccinate”.

“Fare un ciclo completo di vaccinazione non appena si presenta l’opportunità e mantenere il distanziamento fisico, lavarsi le mani, evitare spazi affollati e indossare una maschera quando necessario – aggiunge la direttrice dell’Ecdc Andrea Ammon -, sono misure che funzionano per proteggere noi stessi e gli altri” e che “possono aiutare a prevenire la diffusione della malattia senza dover chiudere gran parte della società”.