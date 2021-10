Ddl Zan. Di Maio, disegno di legge sacrosanto, ancora troppe discriminazioni

- Advertisement -

AgenPress – “Il Ddl Zan dovrebbe diventare legge in pochi minuti, in questo Paese ci sono ancora forti discriminazioni nei confronti delle persone omosessuali. Questo non è accettabile”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Radio Anch’io.

Questo è un disegno di legge sacrosanto dovrebbe diventare legge in pochi minuti. Dobbiamo irrigidire i meccanismi normativi per fare sì che queste discriminazioni, in alcuni casi aggressioni, casi ignobili, si fermino”, ha sottolineato il ministro ricordando di aver parlato nel suo libro ‘Un amore chiamato politica’ di quando “nella campagna del 2018 mi diedero dell’omosessuale come fosse un’offesa. E’ una cosa non vera. ma non è un’offesa”.

- Advertisement -