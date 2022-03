De Poli (UDC): “I morti nelle fosse comuni. Il racconto di Zelensky è stato drammatico. Non possiamo rimanere fermi”

- Advertisement -

AgenPress. L’intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento con le Camere stato un momento emotivamente molto forte. Le sue parole oggi entrano nelle case di tutti gli italiani.

Quelle parole – la richiesta di aiuto all’Ucraina – sono sicuro che troveranno ancora risposta nella solidarietà del nostro popolo, a cui siamo profondamente grati. La solidarietà dell’Italia è enorme, così come è eccezionale la resistenza eroica degli ucraini contro l’odio e l’arroganza.

- Advertisement -

Noi stiamo dalla parte dell’Ucraina, stiamo e restiamo con tutta la nostra anima e i nostri cuori, fin dall’inizio, dalla parte di chi crede nel valore della pace. 117 bambini sono stati uccisi. I morti nelle fosse comuni. Il racconto di Zelensky è stato drammatico. Non possiamo rimanere fermi.

L’Italia spenderà ogni energia possibile per restituire pace e serenità a questo popolo, ai bambini, agli anziani e alle donne, alle fasce sociali più deboli. Sosteniamo con forza la strada della diplomazia come unica via d’uscita dal conflitto e porre fine alle ostilità!