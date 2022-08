Di Battista: “La Meloni pensa che solo baciando la pantofola di Biden si potrà entrare a palazzo Chigi”

AgenPress . C’è chi fa finta di opporsi al sistema. Un esempio? La Meloni. Nell’ultimo anno e mezzo la Meloni ha fatto finta di stare all’opposizione. Ha avallato la strategia fallimentare Draghi-Di Maio per quel che concerne la guerra in Ucraina. Ha detto sì all’aumento delle spese militari e all’invio di armi a Kiev. Come un Letta qualsiasi. Anche lei pensa che solo baciando la pantofola di Biden si potrà entrare a palazzo Chigi. Ma così non si fa politica. Così si gestisce solo il potere.

Della Meloni si ricorda spesso il voto favorevole alla legge Fornero. Si ricorda meno la sua presenza, come ministro, in quel governo Berlusconi che sostenne la guerra in Libia voluta soprattutto dalla Clinton e da Sarkozy (per ragioni geopolitiche, non certo per la salvaguardia dei diritti umani).

Tra l’altro La Russa era addirittura ministro della difesa. Ebbene quell’ignobile intervento militare ha rappresentato per l’Italia la più grande sconfitta dalla fine della II guerra mondiale in poi. Non si può dimenticare. E guardate la Libia oggi. Instabilità, fondamentalismo islamico, guerra civile, soldati russi e turchi che controllano parti di territorio dove un tempo noi italiani avevamo interessi e immigrazione fuori controllo.