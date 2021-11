Dl riaperture, Fapi: “Coprifuoco alle 22 è folle, blocca stagione estiva”

- Advertisement -

AgenPress. “Come si può immaginare la ripresa economica ed occupazionale con il coprifuoco alle ore 22 fino a fine luglio?” Chiede in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“Appare del tutto evidente – aggiunge il leader della Fapi – la volontà folle del Governo di bloccare la stagione estiva e la ripresa lavorativa delle strutture ricettive ferme da oltre un anno. Si tratta di una decisione assurda anche perché non è sorretta da indicazioni provenienti dal comitato tecnico scientifico.

È apprezzabile, invece, il coraggio dei ministri della Lega che non hanno approvato dl riaperture consapevoli, forse, che mai come in questo momento l’Italia ha necessità urgente di riprendere a crescere in tutti i settori”, conclude.