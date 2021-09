Donne afghane pubblicano foto con vestiti colorati contro l’hijab nero “talebano”

Altre donne afgane hanno risposto pubblicando foto di loro stesse in abiti tradizionali afgani luminosi e colorati, in netto contrasto con il mandato dell’hijab nero delineato dai talebani.

Bahar Jalali, ex docente dell’Università americana dell’Afghanistan secondo il suo LinkedIn, ha contribuito a dare il via alla campagna di pubblicazione di foto, secondo altre donne che hanno condiviso le foto su Twitter.

Waslat Hasrat-Nazimi, capo del servizio afghano di DW News, ha twittato una sua foto in abito e copricapo tradizionali afghani con il commento: “Questa è la cultura afghana ed è così che si vestono le donne afgane”.

Jalali ha twittato la foto di una donna con un vestito completamente nero e un velo e ha detto: “Nessuna donna si è mai vestita in questo modo nella storia dell’Afghanistan. Questo è completamente estraneo e estraneo alla cultura afgana. Ho pubblicato la mia foto nel tradizionale Vestiti afghani per informare, educare e dissipare la disinformazione che viene propagata dai talebani”.

Shekiba Teimori, una cantante e attivista afgana che è fuggita da Kabul il mese scorso, ha detto che “l’hijab esisteva prima della caduta di Kabul. Potevamo vedere le donne Hijabi, ma questo era basato su decisioni familiari e non sul governo”.

Prima che i talebani arrivassero in Afghanistan, i suoi antenati “indossavano gli stessi vestiti colorati afgani che vedete nelle mie foto”.

Il destino delle donne in Afghanistan è stato una delle principali fonti di preoccupazione da quando i talebani hanno preso il controllo del paese in seguito al caotico ritiro delle truppe statunitensi e internazionali in agosto.

I talebani, che hanno governato l’Afghanistan dal 1996 al 2001, ma sono stati costretti a lasciare il potere dopo un’invasione guidata dagli Stati Uniti, hanno storicamente trattato le donne come cittadini di seconda classe, sottoponendole a violenze, matrimoni forzati e una presenza quasi invisibile nel paese.

Dopo aver rivendicato la capitale del paese il mese scorso, la leadership dei talebani ha affermato che questa volta al potere non avrebbe imposto condizioni così draconiane. Ma l’assenza di rappresentanti femminili dal governo ad interim appena formato e la scomparsa quasi da un giorno all’altro delle donne dalle strade del paese ha portato a grandi preoccupazioni su ciò che accadrà dopo per metà della sua popolazione.