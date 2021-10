Doppia laurea: Fusacchia, al via tour città italiane per incontrare giovani

- Advertisement -

AgenPress. Domani 27 ottobre alle 16.00 alla Camera dei deputati avrà luogo il lancio del tour della legge Doppia Laurea, approvata all’unanimità dalla Camera il 12 ottobre e adesso al vaglio del Senato.

Dieci parlamentari di diversi schieramenti, assieme all’on. Alessandro Fusacchia, relatore della proposta e promotore dell’iniziativa, presenteranno la proposta e le prime tappe del tour che inizierà nei prossimi giorni e si concluderà in primavera.

I dieci parlamentari della Camera sono: Alessandro Fusacchia, Alessandra Carbonaro, Alessandro Cattaneo, Angela Colmellere, Chiara Gribaudo, Antonio Lombardo, Michele Nitti, Luca Toccalini, Manuel Tuzi, Massimo Ungaro.

Porteranno la “Doppia Laurea” in giro in diverse città italiane, per università, istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale, scuole, per informare e dibattere con studenti, docenti e tantissimi giovani interessati a questa nuova opportunità che potrebbe presto diventare legge dello Stato, e su cui la corsa contro il tempo è per fare in modo che sia realtà prima del prossimo anno accademico.

Nel corso della conferenza stampa, i parlamentari lanceranno anche un appello a tutte le colleghe e i colleghi ad aderire con loro alla campagna “doppia laurea”, portando la legge nei rispettivi territori e sottoscrivendo la petizione pubblica che sarà lanciata domani.

Insieme alle deputate e ai deputati, interverranno alla conferenza stampa anche i presidenti delle Commissioni Cultura di Camera e Senato, Vittoria Casa e Riccardo Nencini, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, il Rettore dell’università Statale di Milano Elio Franzini e i rappresentanti degli studenti Luigi Leone Chiapparino, presidente del CNSU, e Carlo Mazzini presidente del CNSI.

“Con questo tour incontreremo gruppi di studenti, docenti e rettori che chiedono che la doppia laurea sia presto legge e che vogliono da subito iniziare a confrontarsi sulle prospettive che questa legge offre al mondo della formazione e del lavoro. Tantissimi si sono già mobilitati e noi vogliamo accompagnare questa legge non solo dentro le aule parlamentari ma anche fuori, nelle successive fasi in cui sarà importante attuarla al meglio grazie al lavoro del ministero e delle università, e nel confronto con tanti giovani che potranno e vorranno approfittarne. Il nostro sarà quindi un contributo anche sull’orientamento delle nuove generazioni”, ha dichiarato l’on. Fusacchia annunciando la conferenza stampa.