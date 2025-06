Rocco Papalia nominato nuovo Rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma

AgenPress. Il Consiglio di Amministrazione dell’Università Campus Bio-Medico di Roma (UCBM) ha nominato il Prof. Rocco Papalia nuovo Rettore dell’Ateneo. Il Prof. Papalia entrerà ufficialmente in carica il 1° novembre 2025, subentrando al Prof. Eugenio Guglielmelli, che continuerà a svolgere il proprio incarico fino al 31 ottobre 2025, data di conclusione del suo mandato triennale.

La nomina del Prof. Papalia a Rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma rappresenta l’approdo naturale di una carriera sviluppata all’interno dell’Ateneo. Un passaggio che rinnova la continuità e la coerenza con la missione fondativa dell’Università, che da trent’anni integra ricerca scientifica, didattica di eccellenza e attività clinica, ponendo sempre al centro la persona.

Tra i primi laureati dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, il Prof. Rocco Papalia ha costruito con l’Ateneo un rapporto solido e autentico che dura da oltre 25 anni. Laureato con lode in Medicina e Chirurgia nel 2001, ha proseguito la propria formazione nello stesso ambiente accademico, conseguendo la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, il Dottorato di Ricerca e un Master Imprenditoria in Sanità. Un percorso che testimonia un legame profondo e continuativo con l’istituzione, fondato su valori condivisi e visione comune.

Con una solida, ampia e qualificata esperienza clinica come chirurgo ortopedico e traumatologo, il Prof. Papalia ha progressivamente assunto incarichi di crescente responsabilità, a testimonianza di una fiducia istituzionale consolidata nel tempo: nel 2015 è stato nominato Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia; dal 2016 dirige l’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia e la relativa Unità di Ricerca; dal 2022 è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario; e dal 2023 è Direttore scientifico delle attività formative del Simulation Center.

Sul piano scientifico, il Prof. Papalia vanta oltre 300 pubblicazioni, numerosi contributi in volumi internazionali e partecipazioni come relatore in convegni di rilevanza globale. Ha ricoperto il ruolo di Principal Investigator e responsabile clinico in diversi progetti di ricerca nazionali e internazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

Riconosciuto dalla comunità scientifica per il suo contributo all’ortopedia, ha ricevuto numerosi premi accademici e riconoscimenti scientifici internazionali e ha svolto Fellowship in centri di eccellenza in Europa, Sud America e Stati Uniti. Ricopre diversi ruoli di coordinamento scientifico in Società e riviste nazionali ed internazionali del settore, tra cui vicepresidente della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia ed Editor in Chief della rivista JOINTS.

“Quella del Prof. Papalia è una storia di straordinaria continuità e autentica appartenenza ai valori fondativi dell’Ateneo,” ha dichiarato l’ing. Carlo Tosti, Presidente dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. “La sua profonda conoscenza della nostra realtà, unita a una visione scientifica ampia e internazionale, rappresenta la garanzia di un percorso coerente con l’identità e la missione dell’Università.”

Nel commentare la nomina, il Prof. Rocco Papalia ha voluto esprimere il proprio impegno con queste parole:

“Assumere la guida dell’Università Campus Bio-Medico di Roma rappresenta per me un grande onore e una responsabilità che accolgo con profondo senso di appartenenza e impegno. Dopo un intero percorso accademico, clinico e scientifico maturato all’interno di questa Istituzione, mi preparo a servire l’Ateneo mettendo a disposizione l’esperienza acquisita per promuoverne la crescita e consolidarne il ruolo a livello nazionale e internazionale, in piena continuità con i valori fondativi che da sempre ne ispirano la missione.”

A conclusione del suo mandato, l’Università esprime profonda gratitudine al Prof. Eugenio Guglielmelli per l’impegno costante con cui ha guidato l’Ateneo in questi tre anni di attività.