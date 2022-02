Agenpress. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato che è “intenzione del governo non prorogare lo stato di emergenza oltre il 31 marzo”.

Da aprile “le scuole resteranno sempre aperte per tutti, eliminate le quarantene”. “Cesserà l’obbligo di mascherine all’aperto e di Ffp2 in classe”. Poi assicura: “L’Italia è in ripresa, ma il governo intende continuare ad aiutare chi è in difficoltà”.