Draghi. L’Italia avrà il suo green pass prima di Ue. Via barriere commerciali ingiustificate

AgenPress – “L’Italia sarà aperta ai turisti di tutto il mondo, con un suo green pass”. Lo ha affermato, in occasione del Global Health Summit di Roma, il premier Mario Draghi. “Ci stiamo coordinando con la Commissione europea per avere lo stesso pass degli altri Paesi Ue ma, nel frattempo, avremo il nostro green pass nazionale per consentire ai turisti di visitare il Paese”.

“La pandemia ha mostrato che dobbiamo superare i confini se vogliamo affrontare le sfide dei nostri tempi. Fra queste non vi è solo la pandemia, ma anche le disuguaglianze globali e il cambiamento climatico. I contributi al dibattito odierno serviranno come solida base per rafforzare la nostra risposta all’attuale emergenza sanitaria e alle crisi future. Questo è lo spirito della Dichiarazione di Roma, una serie di principi che ci garantiranno una migliore preparazione per una possibile futura pandemia”, ha aggiunto. In futuro “potremmo avere bisogno di un trattato, di una forma più vincolante rispetto a questa Dichiarazione di Roma” sulla salute globale.

“I vaccini anti Covid-19 sono il prodotto di complesse catene di fornitura, che si estendono in molti paesi, ognuno dei quali si basa sulla propria capacità e competenza industriale. La Dichiarazione di Roma difende giustamente il ruolo del sistema di scambi multilaterali e in particolare il ruolo centrale dell’Organizzazione mondiale del commercio. Dobbiamo preservare il commercio transfrontaliero ed eliminare barriere commerciali ingiustificate e divieti generali di esportazione”.