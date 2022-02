Egitto. Udienza per Patrick zaki rinviata al 6 aprile. “Adesso sono libero ed è un bene”

- Advertisement -

AgenPress – Il processo a Patrik Zaki è stato aggiornato al 6 aprile. “È un’attesa ancora enormemente lunga quella di Patrick per avere finalmente la sua libertà. È una data che ricorre quella del 6 aprile: nel 2020 e nel 2021 c’erano state altre udienze in questa data. Speriamo che sia l’ultimo giorno in cui Patrick si presenterà di fronte a un giudice e fino ad allora c’è da aspettare, da stargli vicino e accompagnarlo in questa lunga attesa di quella che speriamo sia l’ultima udienza”, ha detto Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International in Italia.

Prima dell’udienza Patrick Zaki è stato tenuto “circa mezz’ora” nella “gabbia degli imputati”, ha raccontato lo stesso attivista egiziano dopo aver confermato che “la corte ha appena deciso di rinviare l’udienza al 6 di aprile. Adesso sono libero ed è un bene“.

- Advertisement -