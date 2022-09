elezioni. Bassolino, nessun pericolo di fascismo con vittoria Giorgia Meloni. Destra impreparata

- Advertisement -

AgenPress – “Se Giorgia Meloni dovesse vincere le elezioni “non esiste un pericolo fascismo. Sono l’uomo più lontano da lei, per storia, cultura, formazione. Ma Giorgia Meloni non è fascista”.

Lo dice l’ex sindaco di Napoli ed ex parlamentare del Pci Antonio Bassolino in una intervista al Foglio. “Non bisogna avere mai paura delle elezioni e del conflitto. Il problema non è il fascismo, è il linguaggio”. Il problema della destra in particolare, secondo Bassolino, è che “è impreparata di fronte alla realtà, alle sofferenze civili, alle grandi decisioni di politica estera”.

